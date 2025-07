Bari, Giornata della prevenzione annegamento: dimostrazioni in spiaggia

BARI – Più di 570 segnalazioni di malori in spiaggia in Puglia; 180 solo a Bari e 80 soccorsi search and rescue da inizio stagione su tutto il litorale. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica ha promosso una serie di appuntamenti di sensibilizzazione e informazione lungo tutte le coste adriatiche e ioniche, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei bagnanti sull’importanza della prevenzione in ambito balneare e nautico.

Le iniziative, realizzate in collaborazione con numerosi Enti ed Associazioni del settore, puntano a diffondere la cultura della sicurezza in mare, rivolgendosi in particolare a bagnanti, diportisti, famiglie e giovani, attraverso attività pratiche, dimostrazioni operative e distribuzione di materiale informativo. A Bari l’appuntamento al lido Trampolino con i trainer della Scuola italiana cani salvataggio.

