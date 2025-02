Bari, giornalismo: premio “Campione” i riconoscimenti della 21^ edizione

BARI – Il Foyer del teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato la cerimonia di premiazione della 21^ edizione del Premio “Michele Campione” con il quale si vuole promuovere il “buon giornalismo”. Sono stati 85 gli elaborati giunti alla segreteria dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, suddivisi nelle varie sezioni, valutati da una giuria selezionata. All’evento conclusivo hanno partecipato le più alte cariche istituzionali regionali (anche i prefetti di Brindisi Carnevale e di Lecce Manno) e il presidente nazionale dell’ordine professionale Carlo Bartoli.

Il Premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” è rivolto ai giornalisti e alle giornaliste pugliesi che si sono distinti/e nel corso del 2024 per il loro lavoro di operatori dell’informazione. Tre le sezioni: carta stampata-agenzie-web, radio-tv e fotografia.

Qui sotto il parterre istituzionale

INTERVENTO DI CARLO BARTOLI

“Alla luce degli ultimi avvenimenti – ha sottolineato il presidente dell’Odg nazionale Carlo Bartoli – pongono alla ribalta la necessità di garantire la segretezza delle fonti ai giornalisti”

Un accenno alla vicenda del giovane italiano rinchiuso nelle carceri del Venezuela, di cui non si hanno notizie da mesi, Alberto Trentini, cooperante veneziano che si trovava in Venezuela per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità.

Poi l’intervento di Alessandra Campione, con un ricordo di suo padre Michele ed in particolare il suo impegno per il giornalismo di prossimità.

VICE MINISTRO SISTO

Il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto ha parlato dell’intreccio tra arte e giornalismo, ovvero riuscire a coniugare umanità e deontologia. Poi Sisto si è soffermato su un fondamentale problema che insidia la professione del giornalista. Su tutti il problema dell’uso delle tecnologie che minano la riservatezza, un diritto da difendere ha detto Sisto.

Quest’anno il Premio è stato assegnato a Irma D’Alessandro, un riconoscimento alla carriera

Originaria di Bari, Irma D’Alessandro muove i primi passi nel mondo del giornalismo nel 1984, collaborando al “Quotidiano Puglia”, diretto da Mario Gismondi. Nel 1986, inizia a collaborare con “Telenorba”, dove si occupa di cronaca nera e sport e, nel giugno del 1988, degli Europei di calcio, al seguito della Nazionale italiana. Attualmente fa parte della redazione sportiva di Mediaset (NewsMediaset Sport) dal desk per tutti i TG Mediaset e come inviata di cronaca sportiva anche per gli eventi, come Champions League e Coppa Italia.

Qui sotto il momento della premiazione di Irma D’Alessandro

PREMIATI

Sezione fotografie premio a Domenico Bari



Menzione speciale a Savino Carbone

Sezione

