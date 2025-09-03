4 Settembre 2025

Bari, GIL-Sanità: “Carenza addetti pulizie al Giovanni XXIII e Policlinico”

Redazione 4 Settembre 2025
Allarme al Policlinico di Bari e all’Ospedaletto Giovanni XXIII per la grave carenza di personale addetto alle pulizie e ausiliario. A denunciarlo è Luigi Cipriani, segretario della sigla sindacale GIL-Sanità, che evidenzia i disagi già presenti in diversi reparti.

Cipriani ricorda che nei mesi scorsi, durante una riunione sindacale, il direttore della Sanitaservice Policlinico aveva annunciato l’imminente scorrimento della graduatoria di idonei per l’assunzione di circa 105 pulitori e ausiliari. Tuttavia, quelle assunzioni non sono mai state avviate.

Secondo i dati diffusi dal sindacato, la pianta organica della Sanitaservice presenta attualmente una carenza di circa 200 unità, dovuta a pensionamenti e inabilità lavorative. Una situazione che, se non risolta, rischia di compromettere la corretta pulizia e sanificazione di vari reparti.

Il sindacato evidenzia inoltre come siano già pronti ma non ancora attivati alcuni plessi ristrutturati, tra cui gli ex reparti di Dermatologia e Neurologia, oltre a ulteriori strutture e poliambulatori, incluso il plesso Asclepios. “Se non si interviene subito la mancanza di personale potrebbe trasformarsi in una grave emergenza igienico-sanitaria”, avverte Cipriani.

Il sindacalista sollecita dunque un intervento urgente, sottolineando che nuove assunzioni non inciderebbero sul bilancio regionale, ma rappresenterebbero un passo indispensabile per tutelare la sicurezza di pazienti e operatori.

