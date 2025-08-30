Bari: Gianni Antonucci e Biagio Catalano “Pilastri del San Nicola”

BARI – Il San Nicola avrà per sempre “cuciti addosso” due personaggi che hanno fatto la storia del calcio barese: Gianni Antonucci, giornalista, scrittore, storico dei colori biancorossi scomparso di recente al quale è stata dedicata la tribuna stampa e Biagio Catalano, ex calciatore che ha fatto infiammare la tifoseria barese a cavallo tra gli anni 50 e 60, apprezzato allenatore al quale era già stata intitolata la Sala Hospitality dello stadio e poi qualcuno ha deciso di togliere la targa.

A pochi giorni della sfida al Monza la decisione di ripristinarla grazie all’intercessione del sindaco Vito Leccese e grazie all’intervento dell’attuale società con Luigi De Laurentiis in prima fila, che ha voluto accelerare i tempi di riaffissione. Una bella cerimonia con i parenti di Gianni Antonucci e di Biagio Catalano.

https://www.youtube.com/watch?v=pSVn6FuNbtU&t=6s

