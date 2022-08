“Desidero ringraziare il diesse Polito per fiducia”. Si presenta così Gianmarco Cangiano, attaccante classe 2001, arrivato a Bari in prestito dal Bologna, voluto fortemente proprio dal diesse Polito: “Fin da Ascoli ha cercato di aiutarmi a crescere e migliorare – prosegue Cangiano -, sa che persona sono, tra noi c’è feeling. Per me sarà un anno importante, mi auguro di sfruttare le opportunità per ripagare la fiducia. Polito mi ha paragonato a Raspadori? Spero di fare meglio…”.

Sulle sue caratteristiche: “Mi piace partire a sinistra perché sono cresciuto in quel ruolo, ma gioco senza problemi dove il tecnico lo ritiene più opportuno, soprattutto se serve per la squadra. Segno pochi gol? Farò il possibile per migliorare. Arrivo qui con umiltà, sapendo che ho tanto da lavorare”.