BARI – Saranno oltre 40mila gli spettatori presenti questa sera allo stadio San Nicola per Bari-Genoa, match valevole per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato cadetto. Si affrontano le due terze in classifica, che vogliono chiudere al meglio il 2022. Un dato destinato ad incrementare, quello relativo agli spettatori, con le biglietterie aperte fino al calcio d’inizio del match. Per l’occasione le porte verranno aperte già dalle ore 17.30