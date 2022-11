Condividi su...

BARI – In una città affollata e piena di turisti in attesa del Natale, il bed & breakfast di Carmela, la sorella di Lolita Lobosco, riscuote sempre più successo. Tra gli ospiti, anche uno scrittore romano, Enrico Fasulo, che ha deciso di ritirarsi a Bari per qualche settimana e dedicarsi alla stesura del suo nuovo libro. Carmela, sensibile al suo fascino, cucina per lui e, tra le sue tante specialità, gli prepara lo scàmmaro secondo la ricetta di nonna Dolò. Il giorno dopo, l’uomo viene trovato morto. L’autopsia non lascia dubbi: si tratta di avvelenamento. Secondo libro in un anno per Gabriella Genisi che torna a raccontare le mille sfaccettature del vice questore Lolita Lobosco tra i legami con le sue radici, la passione per il cibo e le i casi di cronaca nera