BARI – Gambizzato un 30enne nel primo pomeriggio nella città vecchia del capoluogo pugliese. Alle 14,50 circa la volante in servizio di controllo del territorio è intervenuta in piazza Federico II, nel borgo antico del capoluogo pugliese. Un uomo del ‘91, pregiudicato, è stato ferito alle gambe da colpi arma fuoco. Trasportato al Policlinico non sembra in pericolo di vita. Indagini in corso a cura della Squadra Mobile della Questura di Bari