Bari, Gaia Gentile: il dialetto pugliese come linguaggio universale da valorizzare

L’artista barese Gaia Gentile dimostra in questo reel con i suoi maremmani, diventato

virale sui social, come il dialetto barese sia compreso persino da loro, difatti alla parola “sciamaninn” che significa “andiamo!” i due cani si alzano repentinamente comprendendo l’invito ad uscire di casa. Il video è un chiaro invito alla valorizzazione delle proprie origini locali che come sottolinea la cantante vanno preservate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author