Bari, fumogeni danneggiano manto erboso di un centro sportivo. Danni per 70 mila euro. Lo sfogo del gestore

Hanno festeggiato al vittoria della gara di un torneo in un noto centro sportivo barese con fumogeni e fuochi d’artificio, che hanno causato danni per 70 mila euro. Raffale Cesario, gestore del centro, si è sfogato così sui social:

“Grazie per aver distrutto un campo di calcio a 7 rifatto appena nel 2021. Grazie per aver concluso il vostro percorso al Levante Center lasciandoci un ‘ricordo’ indegno”, si legge nel messaggio che appare con il video del manto danneggiato. “Perché? – continua il messaggio – Perché l’illuminazione non era adatta ai vostri video ‘professionali’? Perché volevate il campo in fasce orarie già occupate da tornei o attività amatoriali? Ma tutto questo può giustificare un atto di vandalismo? No. Mai. Forse nel vostro mondo sì, ma nel nostro, quello del rispetto e dell’educazione, no”.

Il messaggio si chiude con monito per il futuro: “Ci auguriamo che questo messaggio vi serva da lezione per il futuro. Perché i vostri eventi sono anche belli, e sarebbe un peccato continuare a rovinarli con atteggiamenti così irrispettosi”.

