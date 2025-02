Bari-Frosinone, Longo: “Vittoria di sostanza. Sfruttare gli episodi è fondamentale”

Mister Longo sorride: questa vittoria per il Bari contro il Frosinone vale il sesto posto in classifica. E permette di guardare con serenità al futuro. “È una vittoria – sostiene – dal peso specifico enorme. È fondamentale sempre guardare avanti, ma la classifica si era allo stesso tempo accorciata notevolmente. E di punti per strada ne abbiamo lasciati veramente tanti per strada. Favilli ritrovato? Sono contento per lui ma anche per tutti quanti. Favilli se lo merita perché ha qualità e soprattutto parliamo di un ragazzo serio. Lui ha le doti da centravanti ma qualche infortunio non gli aveva permesso di trovare continuità. Ma se sta bene lui in questa categoria è forte. Riuscendo a dargli continuità fisica tutto viene di conseguenza”.

È ancora: “Nel primo tempo è stata una partita diversa rispetto a quella disputata nel secondo. Il Frosinone giocava solo in ripartenza e con dieci giocatori a difendere. Difficile trovare l’imbucata senza rischiare ripartenze. La squadra ha avuto la pazienza necessaria per trovare l’episodio giusto. Qualcosa prima o poi succede e l’episodio si è verificato”.

Šimić e Pucino subito fuori causa per infortunio, Benali e Maiello ammoniti e impossibili da impiegare contro la Juve Stabia. Queste le uniche note dolenti di partita: “Siamo abbastanza in energerenza e quello che è accaduto oggi non ci aiuta. Pucino mi auguro abbia una forte contusione soltanto, lo stesso vale per Šimić. Nelle prossime ore monitoreremo le condizioni dei due. A centrocampo le assenze di Benali e Maiello pesano. Chi arriverà dal mercato sicuramente giocherà (ride, ndr)”.

