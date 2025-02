Bari-Frosinone, Bonfanti: “Con Favilli intesa eccezionale”

Nicholas Bonfanti si sblocca alla seconda partita con la maglia del Bari. Rete che mancava da inizio torneo con la maglia del Pisa, ora si spera possa esserci un nuovo inizio: “Questo gol lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono stati sempre vicino. E poi hai tifosi. Mi hanno accolto come se fossi qui già da tanto tempo. Che vittoria è stata? La squadra ha reagito bene, la squadra per me merita di fare i playoff. Favilli? Ci conosciamo tanto ed esiste un’ottima intesa. Lui è bravo a fare il gioco sporco e soprattutto l’interesse di questa squadra”.

