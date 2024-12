Bari, frode fiscale da 5 milioni: presi in 10

BARI – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone (4 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate, in concorso tra loro e a vario titolo, per le ipotesi delittuose di

associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio

ed autoriciclaggio.

L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, coordinata da

questo Ufficio giudiziario e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di

Finanza di Bari, che ha consentito di disvelare una rete di soggetti, intestatari di ditte individuali

emittenti fatture false (c.d. “cartiere” di “primo” e “secondo” livello) utilizzate per “abbattere”

illecitamente la base imponibile, ai fini delle imposte dirette e indirette, da sottoporre a

tassazione.

Al centro del meccanismo fraudolento si collocherebbe un imprenditore altamurano che,

attraverso sue imprese, segnalate all’A.G. per i profili di responsabilità amministrativa degli enti,

operanti nel settore della produzione, commercializzazione e posa in opera di serramenti, infissi e

arredi per esterni, avrebbe:

– da un lato, emesso fatture per operazioni inesistenti, per circa 17,5 milioni di euro nel

quadriennio 2019 – 2022, nei confronti di diversi committenti (oltre 30, per lo più situati nella

provincia barese) interessati a ridurre indebitamente il proprio “carico impositivo” mediante la

contabilizzazione di costi inesistenti;

– dall’altro, utilizzato fatture false, emesse da ulteriori “cartiere”, appositamente costituite e di

fatto controllate dallo stesso imprenditore e dai suoi sodali con un’evasione complessiva pari a

circa 4 milioni di euro.

La fittizietà delle operazioni è stata suffragata dagli approfondimenti investigativi svolti,

consistiti in attività tecniche, riprese video, acquisizioni documentali, indagini finanziarie,

sommarie informazioni di persone informate sui fatti e servizi di osservazione e pedinamento, che

hanno evidenziato come le società “emittenti” avessero una “capacità operativa” del tutto

1

incongrua rispetto ai volumi d’affari rilevati come rilevabile dai seguenti indici di anomalia:

scarsità e/o totale assenza di lavoratori assunti o di collaboratori occasionali, inesistenza presso i

magazzini dei beni oggetto delle varie cessioni, inidoneità della struttura dell’impresa a garantire

le forniture oggetto di fatturazione.

Ai fini della “ripulitura” dei proventi illeciti rinvenienti dall’emissione delle false fatture gli

indagati sarebbero ricorsi sistematicamente a un “protocollo operativo” che prevedeva, tra l’altro,

l’azzeramento delle provviste createsi sui conti correnti delle società “cartiere” attraverso

operazioni allo sportello che consentivano di prelevare enormi quantità di denaro contante da

restituire ai committenti principali (imprese solide) delle false fatturazioni.

Al riguardo, risultano indagati per concorso nel reato di riciclaggio anche 4 soggetti (direttori e

dipendenti di uffici postali), in quanto avrebbero consentito l’effettuazione delle predette

operazioni, anche in violazione delle specifiche disposizioni in materia antiriciclaggio, nella

consapevolezza che i reali beneficiari delle operazioni erano diversi da coloro che apparivano

solo formalmente.

Considerato l’elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dal Nucleo PEF Bari (allo stato,

fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), nel cui contesto sono

stati altresì valorizzati gli esiti di alcune verifiche fiscali effettuate dalla Compagnia di Altamura,

il G.I.P., su richiesta di questa Procura, ha emesso gli odierni provvedimenti cautelari personali e

reali.

Oltre alle citate misure restrittive, infatti, è in corso di esecuzione il sequestro preventivo, anche

per equivalente, di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni euro, quale profitto dei reati

di riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti, nei confronti di 15 indagati e di una delle società coinvolte nel

meccanismo illecito.

Gli esiti dell’attività investigativa costituiscono un’ulteriore testimonianza del costante presidio

economico-finanziario assicurato dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di

Bari per la repressione del grave fenomeno dell’evasione fiscale e del riciclaggio, a tutela dei

cittadini e dei contribuenti rispettosi delle regole, al fine di garantire il rispetto del principio

costituzionale di contribuzione secondo (effettiva) capacità contributiva, quale condizione

fondamentale per la tenuta dell’equità sociale e fattore di sviluppo del benessere della collettività.

È importante sottolineare che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere

accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa degli indagati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author