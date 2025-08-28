Bari, fredda la pista che porta a Meroni. 3500 gli abbonamenti sottoscritti

Continua la marcia di avvicinamento del Bari all’esordio interno con il Monza, previsto per domenica alle ore 21 allo stadio San Nicola. I biancorossi ospiteranno la squadra di Galliani, premiato dalla Lega B in assemblea per i 50 anni di carriera e desiderosa di tornare in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione.

Sarà gara da ex per Gaetano Castrovilli, che proprio in Brianza ha terminato la scorsa stagione, mettendo insieme 12 presenze e 597 minuti. Dopo i 17 minuti disputati con il Venezia nella gara d’esordio, la mezzala di Minervino punta ad aumentare il proprio minutaggio e a diventare decisiva per le sorti della squadra, che potrà contare anche sull’apporto di Leonardo Cerri, centravanti ufficializzato due giorni fa e proveniente dalla Juve Next Gen.

Per quanto riguarda il completamento della rosa servono ora una mezzala e un difensore centrale. Darboe resta la priorità, ma prima deve risolvere il contratto che lo lega alla Roma. Per la difesa appare fredda la pista che porta a Meroni, in uscita dalla Reggiana ma non tra le prime scelte del club biancorosso. Si guarda ad altre soluzioni, magari a un giocatore in uscita nelle ultime ore da un club di Serie A.

Nel frattempo non decolla la campagna abbonamenti. A poco più di 48 ore dalla gara con il Monza, le tessere sottoscritte sono 3.500, per un pubblico che, al momento, si prospetta al di sotto delle 10mila unità. Numeri che testimoniano lo stato d’animo della piazza, bisognosa di una scossa per risvegliarsi dal torpore in cui è caduta dopo gli ultimi due anni di gestione.

