BARI – Dal San paolo al Libertà passando per Torre a Mare, santo Spirito e Sant’Anna. Da fine agosto i cantieri nel capoluogo pugliese riprenderanno vita tra opere in fase di completamento e quelle da iniziare ex novo. Si inizia con il parco Maugeri che sorgerà sui suoli un tempo occupati dall’ex Gasometro, al quartiere Libertà. Qui i lavori si stanno quasi per concludere e l’area verde potrebbe aprire già per l’autunno, al massimo per la fine dell’anno. Partiranno entro la fine di agosto e gli inizi di settembre i cantieri del piano periferie del San Paolo per un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Sempre al San Paolo continueranno i lavori per la rotatoria di via Caposcardicchio e per la nuova fogna (da cinque milioni di euro), mentre cominceranno nuovi cantieri da due milioni e mezzo per le condotte fognarie a Santo Spirito e Sant’Anna. Ancora a Santo Spirito si darà il via al cantiere per il nuovo waterfront, un progetto da 4 milioni e mezzo di euro