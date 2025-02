Bari, fiamme in un’autorimessa di Carbonara

BARI – Incendio nella notte in un’autorimessa di Carbonara, quartiere a est del capoluogo. Le fiamme hanno coinvolto una decina di veicoli. Due le squadra dei vigili del fuoco di Bari accorse tempestivamente tanto da non compromettere la staticità dell’edificio di quattro piani che sormonta il garage interrato. Non ci sono danne a persone. In corso indagini per capire la natura del rogo.

