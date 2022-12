Condividi su...

BARI – Pasti sociali per le persone senza fissa dimora e educatori di strada impegnati nella distribuzione di beni alimentari e nel supporto a domicilio delle persone e dei nuclei familiari in carico ai Servizi sociali per la preparazione di pranzi e cene per le giornate di festa. In occasione delle imminenti festività, i servizi promossi dall’assessorato Welfare del comune di Bari in favore dei cittadini più fragili in collaborazione con le realtà del privato sociale, del volontariato laico e cattolico e della Caritas diocesana, prevedono un calendario di appuntamenti pensati per rendere le giornate di festa momenti condivisi di svago e di socializzazione. Pranzi e cene saranno distribuiti in questi giorni di feste dalle unità di strada Care for people e In.con.tra, dalla parrocchia diocesana Caritas e nel centro polivalente per il contrasto alla povertà Area 51