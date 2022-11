Condividi su...

BARI – Sensibilizzare la cittadinanza sulla condivisione di una cultura non violenta, rispettosa delle donne e delle differenze, contro ogni forma di discriminazione e stereotipo. Il Comune di Bari, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne prevista per venerdì prossimo, 25 novembre, ha organizzato un festival a tema in sinergia con il Centro antiviolenza comunale in collaborazione con la rete cittadina Generare Culture Nonviolente e il Centro antidiscriminazioni comunale. Spettacoli e momenti di riflessione per un tema su cui l’Assessorato al Welfare sta lavorando da oltre anni garantendo assistenza nei propri centri alle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli