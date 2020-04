Bari | Festa con tanto di musica al quartiere Libertà, multati 6 ventenni

Condividi

E' costata una multa da 700 euro a testa una festa organizzata da alcuni ragazzi al quartiere Libertà di Bari. Ad annunciarlo tramite la sua pagina Facebook il primo cittadino Antonio Decaro che ha descritto la situazione come una serata spensierata e golardica con tanto di rinfresco e musica. A scoprire l'inosservanza delle restrizioni due pattuglie della Polizia Locale. " Vi sentite furbi? Vi sentite “chiavici”, come si dice a Bari? - ha continuato il primo cittadino - Ebbene non lo siete, perché andare a una festa può voler dire infettarsi, o contagiare vostra madre, vostro nonno, o vostra sorella. Insomma morire oppure uccidere. Non siete chiavici, siete potenziali suicidi o potenziali assassini".