BARI – “Si tratta di episodi che interessano da molto tempo tutto il sistema di trasporto pubblico. Gli agenti addetti all ‘accompagnamento dei treni di Ferrotranviaria sono dotati di sistemi di video sorveglianza di tipo body cam per dissuadere eventuali aggressori e consentirne la identificazione. Per tale motivo nessun episodio di violenza resterà impunito “.

Lo afferma in una nota la società Ferrotranviaria riguardo l’aggressione subita a Bari su uno dei treni della società, da un addetto, da parte di un viaggiatore senza biglietto.

“Il pronto intervento della Polizia Ferroviaria – precisa la nota – ha permesso l identificazione dell aggressore. Pieno sostegno e solidarietà al personale “

