Bari: Febbre playoff, già venduti 20mila biglietti

È febbre playoff a Bari, dove si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto per la semifinale playoff che mette in palio la Serie A (la squadra di Mignani affronterà la vincente di Reggina-SudTirol). Dopo soli tre giorni di prevendita, con oltre 20.000 tagliandi acquistati a una settimana dalla partita è stato stabilito il record stagionale. Il Bari detiene anche il primato di spettatori in campionato: in occasione della sfida con il Genoa del 26 dicembre 2022, al San Nicola c’erano 48.877 persone sugli spalti, dato senza precedenti nella storia della Serie B.

