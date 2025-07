Bari, famiglie evacuate da palazzina in Via Giulio Petroni

Momenti di paura in Via Giulio Petroni a Bari, dove una palazzina di cinque piani è stata evacuata per un rischio di stabilità. Sono circa una dozzina sono le famiglie allontanate dell’edificio. A lanciare l’allarme circa le precarie condizioni della palazzina sarebbe stato un commerciante che ha la propria attività sul piano strada del palazzo. Lo stesso dopo aver avvertito strani scricchiolii ha avvisato i vigli del fuoco che hanno riscontrato dei danni ad alcuni pilastri. Seguirà ora l’analisi dell’ufficio tecnico del Comune.

