Bari, fallimento Beton: tre condanne per bancarotta fraudolenta

Il Tribunale di Bari ha condannato tre ex dirigenti della srl Beton Prefabbricati per bancarotta fraudolenta aggravata, in relazione al fallimento della società dichiarato nel 2016. Le pene variano dai quattro anni e sei mesi ai sei anni di reclusione.

In particolare, Domenico Alba, ex amministratore, e Mario Lamanna, commercialista e responsabile della contabilità, sono stati condannati a sei anni di carcere, mentre l’altro ex amministratore, Luca Alba, ha ricevuto una pena di quattro anni e sei mesi.

Il tribunale, presieduto da Antonietta Guerra, ha inoltre disposto per tutti e tre l’interdizione per dieci anni dall’esercizio di un’impresa commerciale e da incarichi direttivi in qualsiasi impresa. Lamanna è stato anche sospeso per cinque anni dalla professione di commercialista.

Secondo l’accusa, gli imputati – assolti da alcune contestazioni di bancarotta e prosciolti per prescrizione dalle accuse di false comunicazioni sociali – avrebbero dissipato oltre sei milioni di euro, occultato documentazione contabile tra il 2007 e il 2011 e falsificato le scritture con disponibilità liquide inesistenti.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 90 giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author