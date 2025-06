Bari, faceva pagare cure gratuite ai malati: ora deve mezzo milione

Condannato l’oncologo Vito Lorusso: i fatti contestati si riferiscono al periodo compreso tra il 2019 e il 2023

Vito Lorusso, ex primario dell’Istituto Tumori di Bari, Vito Lorusso, dovrà risarcire 500mila euro per aver richiesto somme di denaro ai pazienti oncologici in cambio di infusioni e prestazioni che, in realtà, erano coperte dal Servizio sanitario nazionale. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, che contesta al medico una duplice responsabilità: aver percepito indebitamente indennità di esclusività per cinque anni e aver causato un grave danno d’immagine all’istituto oncologico pubblico.

I fatti contestati si riferiscono al periodo compreso tra il 2019 e il 2023, durante il quale il medico avrebbe incassato somme da pazienti affetti da gravi patologie, costretti a pagare per terapie che avrebbero dovuto essere gratuite. Il caso è esploso il 12 luglio 2023, quando Lorusso fu arrestato in flagranza dopo aver ricevuto 300 euro da una donna che, prima di consegnare il denaro, si era rivolta alla Polizia.

L’episodio rappresentò solo l’inizio di una vicenda giudiziaria più ampia. A febbraio 2024, Lorusso è stato nuovamente arrestato nell’ambito dell’operazione Codice Interno, insieme alla figlia Mari Lorusso e al genero Giacomo Olivieri. Le accuse riguardano un presunto patto elettorale con esponenti della criminalità organizzata per ottenere appoggio elettorale in favore della figlia.

La Corte dei conti ha ora chiesto al medico 71enne una cifra complessiva di circa mezzo milione di euro, comprensiva sia degli emolumenti percepiti indebitamente, sia del danno arrecato all’immagine dell’istituto pubblico. Il provvedimento rappresenta un segnale forte di tutela del sistema sanitario e di contrasto a pratiche scorrette a danno di cittadini in condizioni di particolare fragilità.

I procedimenti penali restano in corso, ma l’azione contabile ha già tracciato una netta presa di posizione sul piano della responsabilità amministrativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author