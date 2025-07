Bari, evacuate due palazzine al quartiere Carrassi

BARI – Ancora due sgomberi a Bari. Due palazzine nel quartiere Carrassi, in via Monte San Michele, sono stare evacuate per rischio crollo.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco e tecnici del Comune. Secondo una prima ricostruzione, nei due edifici, ristrutturati di recente all’esterno, sarebbero stati programmati lavori strutturali ai pilastri, da avviare nei prossimi giorni. Una evacuazione di 12 appartamenti, che sarebbe a scopo precauzionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author