Bari, evacuata palazzina di cinque piani: “Stabile non sicuro”

BARI – Un pilastro ammalorato e già puntellato da tempo, talmente da tanto tempo che uno dei puntelli sarebbe risultato incurvato. E poi quei rumori sinistri, uno scricchiolio che non ha lasciato tranquillo nessuno.

Bari, via Giulio Petroni angolo via Montello. Un pomeriggio di piena estate si è trasformato in un incubo per gli abitanti della palazzina al civico 22. Lo stabile di cinque piani nel quartiere Carrassi di Bari è stato evacuato dai vigili del fuoco. La palazzina è di 14 appartamenti e si trova a qualche centinaio di metri da quella crollata lo scorso 5 marzo tra via Pinto e via De Amicis. Ad allertare i pompieri i proprietari di un locale commerciale al piano strada interessato da alcuni lavori di ristrutturazione. Stando ad alcune testimonianze, il figlio del proprietario del locale sarebbe arrivato nel pomeriggio per verificare lo stato dei lavori quando avrebbe notato un asse dei puntellamenti leggermente inclinato. E poi quei rumori che non facevano presagire nulla di buono.

Il ricordo di quanto accaduto in via Pinto, appena tre mesi fa, è ancora vivo nella mente dei baresi. Di qui la chiamata ai vigili del fuoco e la decisione di tutti i condomini di scendere per strada avvisando anche l’amministratore della palazzina, in attesa di capire il da farsi.

Sul posto i pompieri non hanno potuto fare altro che accertare il problema decretando lo sgombero dell’edificio. I residenti hanno così trovato sistemazioni di fortuna per trascorrere la notte. Dopo un primo sopralluogo, nelle prossime ore saranno effettuate ulteriori verifiche sulle condizioni statiche dell’immobile.

Nel crollo di marzo scorso di via Pinto rimase ferita la 74enne Rosalia De Giosa, travolta dalle macerie e salvata dai vigili del fuoco dopo oltre 26 ore di ricerche.

