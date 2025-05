Bari, estorsione mafiosa: assoluzione in Appello

BARI – L’estorsione mafiosa al titolare di un’enoteca del quartiere Madonnella di Bari, nel 2018, per la Dda si inserì nella faida per il controllo del rione (tra i Parisi-Palermiti e i Di Cosimo-Rafaschieri, vicini agli Strisciuglio) che culminò, nel settembre di quell’anno, con l’omicidio di Walter Rafaschieri e il grave ferimento del fratello Alessandro, tuttora paralizzato. Ma quell’estorsione, secondo i giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Bari, non fu commessa da Alessandro Rafaschieri, che – come sostenuto dal suo avvocato, Libio Spadaro – nei giorni in cui viene contestata l’estorsione si trovava in ospedale proprio a causa di quell’agguato e per questo è stato assolto. Il coinvolgimento di Rafaschieri nell’estorsione era emerso da una conversazione intercettata tra altri esponenti della criminalità barese, che sostennero di averlo saputo da persone del quartiere San Paolo di Bari, rimaste però anonime. Per Rafaschieri si tratta del secondo processo d’appello per questa vicenda: nel precedente era stato condannato a quattro anni per l’estorsione da 15mila euro e per la detenzione di armi, sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione. Il 2 maggio, quindi, la Corte d’Appello ha assolto Rafaschieri “per non aver commesso il fatto” relativamente all’estorsione, rideterminando la pena nei suoi confronti (solo per le armi) a due anni di reclusione. Nello stesso provvedimento la Corte ha rideterminato le pene anche per i coimputati Saverio De Santis (sei anni e quattro mesi) e Francesco Gismondo (due anni e 10 mesi).

