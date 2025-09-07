7 Settembre 2025

Bari, equipaggi della Croce Rossa in gara per il primo soccorso

Antonio Bucci 7 Settembre 2025
Bari – A Bari si sono ritrovati gli equipaggi di tutta la Puglia: tredici squadre e otto scenari di emergenza per la gara di primo soccorso della Croce Rossa.

Antonio Bucci

