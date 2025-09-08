Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

È stata consegnata al Comune di Bari la bandiera delle Città dell’Olio, ufficializzando così l’ingresso del capoluogo pugliese nella rete nazionale. L’iniziativa è stata promossa da Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo economico, e accolta con grande soddisfazione da Confagricoltura Bari-BAT.

L’adesione rappresenta, secondo l’associazione, un passaggio strategico che rafforza la centralità della Terra di Bari nella filiera olivicola italiana, consolidando un’identità agricola, culturale ed economica radicata nella millenaria tradizione dell’olio. “Quella dell’olivicoltura non è solo una vocazione produttiva, ma un presidio di cultura, paesaggio e comunità. L’ingresso di Bari nella rete dà nuova forza a un racconto collettivo che vede i nostri imprenditori agricoli protagonisti di un modello sostenibile e legato ai valori del territorio”, ha dichiarato Confagricoltura Bari-BAT.

Il territorio di Bari e della BAT custodisce un patrimonio olivicolo unico, con milioni di alberi secolari, imprese di eccellenza, cultivar autoctone e denominazioni di origine riconosciute a livello europeo. Una ricchezza che, secondo Confagricoltura, necessita di azioni concrete: “Servono sostegni alle imprese, semplificazione burocratica, accesso ai fondi per innovazione e competitività, e un piano di promozione capace di dare voce al nostro olio sui mercati nazionali e internazionali”.

L’associazione ha infine ribadito la disponibilità a collaborare con il Comune di Bari e con la rete delle Città dell’Olio per sviluppare progettualità condivise, capaci di valorizzare l’eccellenza agricola e generare benefici per l’intera comunità.

