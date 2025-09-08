8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

Dante Sebastio 8 Settembre 2025
centered image

È stata consegnata al Comune di Bari la bandiera delle Città dell’Olio, ufficializzando così l’ingresso del capoluogo pugliese nella rete nazionale. L’iniziativa è stata promossa da Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo economico, e accolta con grande soddisfazione da Confagricoltura Bari-BAT.

L’adesione rappresenta, secondo l’associazione, un passaggio strategico che rafforza la centralità della Terra di Bari nella filiera olivicola italiana, consolidando un’identità agricola, culturale ed economica radicata nella millenaria tradizione dell’olio. “Quella dell’olivicoltura non è solo una vocazione produttiva, ma un presidio di cultura, paesaggio e comunità. L’ingresso di Bari nella rete dà nuova forza a un racconto collettivo che vede i nostri imprenditori agricoli protagonisti di un modello sostenibile e legato ai valori del territorio”, ha dichiarato Confagricoltura Bari-BAT.

Il territorio di Bari e della BAT custodisce un patrimonio olivicolo unico, con milioni di alberi secolari, imprese di eccellenza, cultivar autoctone e denominazioni di origine riconosciute a livello europeo. Una ricchezza che, secondo Confagricoltura, necessita di azioni concrete: “Servono sostegni alle imprese, semplificazione burocratica, accesso ai fondi per innovazione e competitività, e un piano di promozione capace di dare voce al nostro olio sui mercati nazionali e internazionali”.

L’associazione ha infine ribadito la disponibilità a collaborare con il Comune di Bari e con la rete delle Città dell’Olio per sviluppare progettualità condivise, capaci di valorizzare l’eccellenza agricola e generare benefici per l’intera comunità.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, inaugurato nuovo terminal bus

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Gaza, assemblea aperta ai cittadini il 9 settembre 10,30 in Regione Puglia

8 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Capitale italiana del libro 2026, Nardò e Tito in finale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Scontro auto-moto a Taranto, giovane centauro in ospedale

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio