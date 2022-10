BARI – Come cambia l’attività del revisore contabile dopo il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma del testo unico degli enti locali. Di questo si è parlato nella seconda giornata del convegno nazionale organizzato a Bari dall’Ordine nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali.

Il nuovo apparato normativo sugli enti locali è diviso in due capitoli: il primo è una delega al governo, per riscrivere in 9 mesi le regole su fusioni di Comuni, segretari degli enti locali e controlli; la seconda parte ha invece la veste di una legge ordinaria. Quindi nuove regole sulla politica locale nonché un nuovo assetto di Città metropolitane e Province.