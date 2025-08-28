Bari, ennesima aggressione in carcere: feriti due agenti penitenziari

Sovraffollamento e violenza, OSAPP: “Sistema penitenziario al collasso”

Nuova aggressione all’interno della Casa Circondariale di Bari, dove due agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto 2025 durante un controllo di routine.

Secondo quanto riportato dall’OSAPP, l’episodio si è verificato tra le 15.00 e le 16.00, quando, in seguito al rinvenimento di un telefono cellulare detenuto illegalmente da un recluso di origine italiana, presumibilmente legato alla criminalità organizzata, si è scatenata una violenta aggressione. Il detenuto, insieme ad altri compagni di sezione, ha colpito un agente e un ispettore, che hanno comunque evitato conseguenze peggiori con professionalità. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’OSAPP, ha evidenziato come la situazione a Bari rifletta la crisi complessiva del sistema penitenziario: “Anche qui pesa il grave sovraffollamento e la carenza di almeno 100 agenti. A livello nazionale mancano oltre 17mila unità e i detenuti sono 16mila oltre la capienza”.

Montesano ha denunciato inoltre come le carceri italiane si siano trasformate in “supermarket dell’illecito”, dove la criminalità organizzata controlla traffici di telefoni, droga e oggetti proibiti attraverso lanci dall’esterno o droni. “Non esiste carcere in Italia che disponga di strumenti adeguati per contrastare questi fenomeni, né risultano adottate contromisure efficaci dall’amministrazione penitenziaria”, ha aggiunto.

L’OSAPP richiama quindi Carlo Nordio, ministro della giustizia, e il Governo a interventi immediati: “Occorre ridurre il sovraffollamento, rafforzare gli organici, garantire assistenza sanitaria e psichiatrica e rivedere l’organizzazione generale, anche con la riapertura delle isole per i detenuti più pericolosi. Il sistema penitenziario è al collasso e la Puglia vive una situazione ad alto rischio per gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria”.

