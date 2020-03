Bari, emergenza Covid 19: lavoro da casa per dipendenti comunali

Condividi

La giunta comunale di Bari ha approvato nel pomeriggio una normativa transitoria e urgente che consentirà a particolari categorie di dipendenti di passare a una modalità di lavoro “agile”. Il provvedimento riguarda dipendenti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, di coloro che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa o di lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia.

Ottenuta l’autorizzazione, i dipendenti comunali potranno quindi lavorare da casa, collegandosi con i propri dispositivi informatici (pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno) assicurando la reperibilità nella fascia oraria dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 18 per il giorno di rientro. L’attestazione della presenza in servizio sarà effettuata attraverso l’utilizzo di apposita App per smartphone da installare sul dispositivo messo a disposizione del dipendente. I