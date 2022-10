BARI – Roberto Marti, Davide Bellomo e Rossano Sasso eletti nel maggioritario di Lecce, Bari e Altamura. E ancora Matteo Salvini e Toti Di Mattina per il proporzionale. Da tre a cinque deputati per la Lega della Puglia, tra riconferme e new entry in questa diciannovesima legislatura che potrebbe aprirsi già a fine mese, dopo il ciclo di consultazioni. “Un successo” stando alle parole del segretario regionale leccese che, affiancato dalla non eletta Anna Rita Tateo, ha voluto fare il punto sul voto sottolineando quanto questi giorni siano stati dedicati sì a confronti interni ma anche a tracciare una road map delle attività da svolgere e le iniziative da adottare nei prossimi mesi. “La lega nel centrosud c’è – insiste Marti che spiega come dopo il 13 ottobre (giorno dell’insediamento delle Camere), la Lega pugliese lavorerà per una adeguata rappresentazione del sud” in questo prossimo governo a trazione Fratelli d’Italia.