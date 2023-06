Bari: Elezioni Rsu Bosch, Ugl ‘Storica vittoria’

L’Ugl Metalmeccanici si conferma seconda organizzazione alle elezioni Rsu nello stabilimento Bosch di Bari, con i suoi 1650 dipendenti secondo sito produttivo della regione e del Mezzogiorno dopo l’Ilva di Taranto.

La UglM ha ottenuto infatti 5 delegati su 15 disponibili nel settore operai di cui, due eletti anche Rls, attestandosi con il 31% dei consensi”. Gli eletti della UglM sono i dipendenti: Daniello Mario, Zotti Onofrio, Montaruli Nicola, Sangirardi Giuseppe e Santoruvo Francesco. Daniello e Sangirardi sono stati anche eletti Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

“Auguro agli eletti di continuare l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dalla squadra della UglM al fianco e nell’esclusivo interesse dei lavoratori – commenta Giovanni Di Gioia, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici Bari -. E’ senza dubbio una giornata felice per la nostra organizzazione, la UglM cresce in tutte le realtà industriali della provincia, per impegno, serietà e competenza. Questo successo è frutto di un vero capolavoro portato a termine dai nostri dirigenti che all’interno dello stabilimento barese, hanno mostrato sempre caparbietà e distinzione nel modo di fare sindacato: una competizione dove i lavoratori hanno apprezzato l’impegno, la disponibilità dell’Ugl che ha visto eletti i nostri nuovi rappresentanti sindacali aziendali in un risultato niente affatto scontato, dove oggi la nostra Ugl festeggia l’elezione della nuova rappresentanza e si attesta come seconda organizzazione sindacale aziendale”, conclude Di Gioia.

Antonio Spera, segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, “il ringraziamento da parte della Federazione Ugl per questo storico risultato va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questa importante affermazione, alla neo-eletta Rsu e Rls, ai candidati, e a tutti i dirigenti della nostra organizzazione, con i quali, fin da subito, ci metteremo al lavoro”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp