BARI – Anche la cultura deve essere un elemento fondamentale della politica italiana. È Paola Romano, assessore all’Istruzione del comune di Bari, a introdurre il programma del partito democratico pugliese sul tema in collaborazione con il forum nazionale della cultura. Dalla memoria digitale alla riforma per gli spettacoli dal vivo, dal testo unico per le fondazioni lirico sinfoniche al rilancio della domanda oltre a nuove biblioteche scolastiche, arte a scuola e la candidatura all’Unesco del melodramma italiano.