BARI – No al presidenzialismo e all’autonomia differenziata che “favorisce le regioni ricche”. La costituzione da tutelare, eolico ed energie alternative, e risposte concrete ai bisogni sociali soprattutto in questo periodo di crisi in cui “mancano politiche attive del lavoro e si vive di precariato”. La pensa così il segretario nazionale del Pci, Mauro Alboresi, che arriva in Puglia per un tour elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Il simbolo falce e martello torna dopo 35 anni sulla scheda elettorale di questa tornata di fine estate. Il leader dei comunisti continua dicendo No alla flat tax e puntando tutto sulla sanità pubblica, senza il pagamento dei ticket (“non si può pagare due volte”, spiega) e “l’abuso” della sanità privata.