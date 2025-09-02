Bari, “Educativa di strada” : un’ancora di salvezza per 419 minori a rischio

È partita la terza annualità del servizio di “Educativa di strada” del Comune di Bari, un’iniziativa di successo che ha già coinvolto 419 minori a rischio di esclusione sociale nei suoi primi due anni di attività.

Finanziato dall’assessorato al Welfare con un investimento annuale di oltre 333.000 euro, questo programma quadriennale lavora sotto traccia per raggiungere i giovani nei loro contesti informali, trasformando la strada da luogo di disagio in uno spazio di crescita.

Un lavoro capillare e mirato

L’assessora Elisabetta Vaccarella ha sottolineato il valore di questo servizio, definendolo un intervento che lascia un segno tangibile nella vita dei ragazzi. Il progetto si rivolge a pre-adolescenti e adolescenti (dai 10 ai 21 anni), inclusi i ragazzi stranieri, e a giovani con disabilità o sindrome autistica (dagli 8 ai 25 anni).

Un team di professionisti, composto da una coordinatrice, una psicologa e quattro equipe itineranti, si muove quotidianamente nei quartieri più complessi della città, come Libertà, San Girolamo, Japigia e San Paolo. Il loro obiettivo è intercettare il disagio e offrire ai giovani una possibilità concreta per una crescita sana e consapevole.

Le fasi del progetto: dalla mappatura al distacco

Il programma si articola in diverse fasi, pensate per stabilire una relazione di fiducia e accompagnare i ragazzi verso l’autonomia:

Mappatura: Le equipe osservano i gruppi giovanili sul territorio per capirne le dinamiche e scegliere la migliore strategia di approccio.

Aggancio: Viene stabilito il primo contatto con i ragazzi in modo informale, fissando un appuntamento successivo.

Consolidamento della relazione: Educatori e ragazzi passano del tempo insieme, condividendo esperienze e dialogando per costruire un rapporto di stima e fiducia reciproca. Gli educatori diventano un punto di riferimento, aiutando i giovani a confrontarsi sui propri bisogni e sulle tematiche che emergono dal gruppo stesso.

Progettualità: I ragazzi, supportati dagli educatori, prendono coscienza delle proprie potenzialità e diventano protagonisti, elaborando e realizzando progetti personali.

Distacco: In questa fase finale, i giovani sono pronti a camminare da soli, utilizzando le risorse acquisite per affrontare il futuro e realizzare i propri sogni, in modo consapevole e autonomo.

Presenza sul territorio e risultati

Il servizio è attivo in tutti e cinque i Municipi, con una presenza capillare in quartieri specifici. Dal lunedì al venerdì, le equipe sono in strada dalle 15:30 alle 19:30 e, in via sperimentale, anche il martedì e il giovedì mattina, dalle 9:00 alle 13:00.

I dati parlano chiaro: dei 419 minori presi in carico, 113 risiedono nel Municipio I, 43 nel II, 108 nel III, 92 nel IV e 63 nel V. Un successo che dimostra la validità di un intervento sociale che, lontano dai contesti formali, riesce a raggiungere chi ne ha più bisogno.

