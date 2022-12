BARI – Una crescita ritenuta evidente in termini di iniziative, di titoli pubblicati, di argomenti scelti per gli approfondimenti, per la qualità degli autori scelti. Edizioni Radici Future, nonostante una vita ancora breve, ha già un carattere definito e determinato, e soprattutto tanti progetti per il prossimo anno. Cinque in particolare gli eventi aperti al pubblico, organizzati nel corso di tutto l’anno sul territorio, nelle scuole, nelle piazze, nei parchi. Novità anche tra i titoli e i libri in calendario. Nel 2023 saranno due i libri della collana Formiconi, diretta da Pasquale Martino e Oscar Iarussi: il primo dedicato al sociologo Franco Cassano, il secondo a don Tonino Bello. E ancora nuovi titoli per la collana Storia e Memoria che tra conta uno dedicato alla figura di Berlinguer, “1943”, volume di Pasquale Martino, e il libro dedicato alla figura di Rita Maierotti scritto dal giornalista Nicola Signorile.

