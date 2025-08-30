30 Agosto 2025

Bari, edicole scomparse: due quartieri senza

Domenico Brandonisio 30 Agosto 2025
centered image

Sono almeno due i quartieri di Bari senza edicole: Loseto e Santa Rita non hanno più punti di riferimento. Col fenomeno che però si sta allargando sempre più in città.

Domenico Brandonisio

