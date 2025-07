Bari, ecco Pagano: arriva in prestito con diritto di riscatto

Il Bari puntella il centrocampo con Riccardo Pagano. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato l’arrivo del calciatore classe 2004, il quale approda in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Questo il comunicato ufficiale:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’AS Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’04 Riccardo Pagano (Tivoli, 28.11.04).

Arrivato da giovanissimo alla corte giallorossa, Pagano fa tutta la trafila delle giovanili fino alla alla Primavera con cui conquista una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria nella stagione ’22-’23. Nella stagione successiva fa il suo esordio in prima squadra contro la Salernitana (4 presenze totali in Serie A) e in Europa League contro il Servette (3 pres. totali). Quello stesso anno va ad un passo dal conquistare lo Scudetto Primavera con i giallorossi sconfitti in finale dal Sassuolo. Lo scorso anno ha totalizzato 21 presenze, con 2 assist, vestendo la maglia del Catanzari in Serie B. Vanta presenze con le giovanili Azzurre dall’U15 all’U20, formazione quest’ultima con cui ha vinto il Torneo Otto Nazioni nel ’23-’24.

Benvenuto Riccardo !”

