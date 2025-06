Bari, ecco lo staff di Caserta. Con lui anche l’ex Martina e Monopoli Viola

In attesa di completare le formalità burocratiche arrivano le prime indiscrezioni sullo staff tecnico che accompagnerà Fabio Caserta a Bari. L’allenatore in seconda sarà Salvatore Accursi, ex difensore di Napoli, Messina e Perugia e suo secondo anche a Catanzaro. Il preparatore atletico sarà Aldo Reale, 34 enne che lo ha accompagnato a Cosenza, mentre entra come collaboratore tecnico Luigi Viola, ex centrocampista di Martina e Monopoli.

