Bari, ecco Gytkjær: contratto fino al 2026 per il danese

Con un comunicato ufficiale, il Bari ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Christian Gytkjær. Arrivato in Italia nell’estate del 2020 per vestire la maglia del Monza, l’attaccante danese ha militato anche nel Venezia, con cui ha collezionato 29 presenze e 2 reti nello scorso campionato di Serie A. Gytkjær vanta anche 5 gol in 9 apparizioni con la Nazionale danese. L’attaccante ha firmato un contratto fino al giugno del 2026, come reso noto dal club biancorosso.

