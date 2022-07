ROCCARASO – Prima amichevole per il Bari in quel di Roccaraso contro il Roccavivara della famiglia Antenucci. Ufficiale, intanto, l’arrivo di Elia Caprile, che ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, nel gennaio del ’20 Caprile si trasferisce in Inghilterra vivendo da aggregato alla Prima Squadra guidata da Marcelo Bielsa l’emozione della conquista della promozione in Premier League degli ‘Whites’. Nello scorso campionato ha vestito la maglia dell’Aurora Pro Patria 1919 con cui ha collezionato ben 39 presenze raggiungendo le fasi playoff del Girone A di Lega Pro.

Lanciata, inoltre, la campagna abbonamenti. Questi i costi:

Curva Nord

• Intero: 159,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 127,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna est

• Intero: 249,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 199,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna Ovest

• Intero: 319,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 255,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna d’Onore

• Intero: 499,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 399,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Questa invece la Promo Famiglia per le tribune:

Tribuna est

• Primo familiare: 199,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Secondo familiare: 125,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna Ovest

• Primo familiare: 255,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Secondo familiare: 160,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)