Bari e la “mafia che annoia”: Giannella sarà ascoltato in Parlamento

È stata fissata per il prossimo 24 luglio l’audizione in Commissione parlamentare antimafia di Francesco Giannella, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Bari.

La convocazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate dal magistrato in una recente intervista, in cui aveva definito Bari una città “assuefatta alla mafia, in cui parlarne annoia”, commentando il clima di indifferenza che avrebbe accompagnato alcune indagini giudiziarie.

A chiedere formalmente la sua audizione è stato, lo scorso 13 luglio, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha sollecitato chiarimenti in merito alle parole del magistrato e al quadro tracciato nell’intervista, che ha suscitato numerose reazioni anche in ambito politico.

Tra le inchieste a cui il procuratore Giannella ha fatto riferimento figura anche “Codice interno”, l’indagine condotta dalla DDA di Bari che, nel febbraio 2024, ha fatto emergere presunti legami tra ambienti politici e clan mafiosi, oltre a sospette assunzioni pilotate nella municipalizzata dei trasporti, finita poi sotto amministrazione giudiziaria.

L’audizione del 24 luglio sarà dunque l’occasione per approfondire le valutazioni del magistrato e ricostruire il contesto emerso dalle recenti indagini sulla criminalità organizzata nel capoluogo pugliese.

