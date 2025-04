Bari è la città con il miglior clima in Italia

BARI – Bari si conferma anche quest’anno il capoluogo di provincia con il miglior clima in tutta Italia, al primo posto dell’edizione 2025 dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Si tratta della classifica stilata sulla base dei dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024 e che indica tra le 107 città capoluogo quella che ha il clima migliore, in grado di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, considerando quindici parametri in tutto. Gli indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.

