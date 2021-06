Bari | E’ in terapia intensiva a due settimane dal vaccino

Si trova presso il reparto di rianimazione del nosocomio della Fiera del Levante, l’uomo di 55 anni di Noicattaro, ricoverato per trombosi dopo che venerdì scorso si e’sentito male ed e’ stato subito ricoverato prima al “Miulli” di Acquaviva e poi a Bari. In un primo momento si era diffusa la notizia del decesso, erroneamente riportata e poi smentita dai familiari. Due settimane fa è stato vaccinato con una dose di Johnson e Johnson ad Alberobello, anche perche’ si sarebbe dovuto sposare tra qualche giorno, ma non sapeva di essere un soggetto fragile. Si sta ora lavorando per trovare una correlazione con la somministrazione del vaccino.