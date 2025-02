Bari, è Braunöder l’alternativa a centrocampo al posto di Maggiore

È Braunöder l’alternativa a centrocampo in casa Bari al posto di Maggiore. Situazione che non si è sbloccata per l’attuale calciatore della Salernitana, quindi i biancorossi si guardano attorno: il centrocampista austriaco classe 2002 gioca nel Como e nella stagione attualmente in corso ha collezionato 8 presenze in A ed una in Coppa Italia. Ma nella passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione dei lariani B nella massima serie: 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Non è stato allenato da Longo poiché è arrivato in Italia soltanto a gennaio, la prima parte di stagione l’aveva condotta nel campionato austriaco con la maglia dell’Austria Vienna, club con cui ha preso parte anche ai preliminari di Conference League. Possibile la formula del prestito.

