Bari | Droga, arrestato 36enne per spaccio

Nel corso dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Corato, hanno arrestato un 36enne barese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri alla guida della propria autovettura in via Ammiraglio Vacca di Bitonto. La presenza dello stesso a Bitonto e i segni di nervosismo che mostrava hanno insospettivo i militari che hanno pertanto deciso di procedere a un controllo più accurato del mezzo. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto, nel bagagliaio dell’autovettura, una busta in plastica contenente oltre 1 chilo di marjuana. Il 36enne è stato condotto presso gli uffici della Stazione di Corato, dove è stato dichiarato in arresto e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.