Bari, droga: 21 arresti dei Carabinieri a Japigia

BARI – Dalle prime ore di venerdì 4 aprile, i carabinieri della Compagnia di Bari Centro stanno eseguendo 21 ordini di carcerazione, di cui 6 con pena sospesa, emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari. I destinatari dei provvedimenti sono soggetti condannati in via definitiva per reati legati al traffico illecito e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le misure scaturiscono da articolate indagini che avevano già portato a numerosi arresti e ora si concludono con l’esecuzione delle pene definitive. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione rappresenta un importante passo nel contrasto al narcotraffico nel capoluogo pugliese.

