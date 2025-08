Bari, Dorval-Rubin Kazan: trattativa al momento bloccata. Lulic e D’Errico verso la rescissione

Si complica seriamente il passaggio di Mehdi Dorval al Rubin Kazan. Nonostante le visite mediche già superate, il terzino sinistro franco-algerino del Bari è ancora fermo per problemi burocratici legati al trasferimento in Russia. Il giocatore potrebbe tornare a Parigi nelle prossime ore e, al momento, le possibilità di una fumata bianca non appaiono più altissime.

Sul fronte uscite, invece, si avvicina la rescissione per Karlo Lulic e Andrea D’Errico. Il primo è nel mirino di Casarano e Virtus Entella, mentre il secondo si prepara a salutare dopo 49 presenze, 5 reti e 7 assist in biancorosso.

